Ce livre-jeu unique te fait découvrir l'océan et ses animaux d'une manière totalement inédite. Lis un documentaire illustré passionnant, puis déplie ton livre pour le transformer en un imagier GEANT rempli de jeux. Assemble les grands animaux marins en 3D, place des autocollants pailletés sur les fonds marins, analyse les océans avec ton filtre rouge magique, cherche et trouve la nourriture des animaux et bien plus encore ! Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s'amusant, à la maison ou en voyage.