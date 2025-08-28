Inscription
#Essais

L'Université catholique de Lille, exemple d'une Eglise en sortie

Thierry Magnin

Préface de Mgr Laurent Le Boulc'h, archevêque de Lille et Chancelier de l'UCL Cet ouvrage collectif donne des exemples concrets illustrant comment l'université catholique de Lille (UCL), portée depuis 150 ans par le courant du catholicisme social, est une communauté "d'Eglise en sortie" , selon l'expression du pape François. L'interface Eglise-Société qu'elle incarne se manifeste aussi bien au sein de l'aumônerie étudiante accueillant de nombreux jeunes en quête spirituelle qu'à travers les parcours de formation aux "Humanités" qui permettent notamment d'aborder les grandes questions d'éthique professionnelle aujourd'hui à l'aune des points clés de la doctrine sociale de l'Eglise. L'importance de l'anthropologie ternaire "corps-âme-esprit" au fondement de la recherche en éthique et du développement intégral des étudiants est particulièrement mise en évidence, en résonance avec ce que découvrent les neurosciences par leur approche spécifique de l'humain. L'apprentissage par le service (service-learning), récemment introduit dans les cursus académiques, illustre comment la pratique de la charité chrétienne ouvre les intelligences au sens de la vie et des métiers à exercer dans le cadre du bien commun. Fortement investie dans le domaine santé-social, l'UCL développe de véritables laboratoires d'innovation sociale autour de ses hôpitaux et Ehpad. Les différentes manières d'exercer le "prendre soin" illustrent une pensée sociale chrétienne en actes. Le rôle d'une faculté de théologie au coeur d'une université forte de ses 350 filières de formation est alors souligné dans le sens d'une "théologie en sortie" pour rejoindre la diversité des étudiants, notamment en termes d'articulation entre sciences et théologie. Au coeur des transitions numérique, technologique et écologique, l'écologie intégrale chère au pape François est proposée, ainsi qu'à tous les acteurs de la vie du campus de l'université, pour vivre concrètement une véritable "amitié sociale" . Les liens entre écologie et spiritualité sont analysés dans ce cadre. Enfin, la perspective d'une "Eglise en sortie" se concrétise aussi dans la formation des étudiants à l'international et dans les modes de gouvernance de l'université.

Auteur

Thierry Magnin

Editeur

Parole et silence

Genre

Vie de l'Eglise

L'Université catholique de Lille, exemple d'une Eglise en sortie

Thierry Magnin

Paru le 28/08/2025

300 pages

Parole et silence

24,00 €

9782889595730
