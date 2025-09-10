Les insectes du futur

Europe, 2499. La Troisième Guerre Mondiale a tout dévasté mais elle laisse derrière elle une biodiversité stupéfiante. Deux scientifiques rescapés sillonnent une France méconnaissable et observent comment les insectes et leurs cousins arthropodes ont reconquis le monde. Fourmis aquatiques, scorpions-feuilles, scarabées géants... Grâce aux dernières découvertes en évolution et en anatomie comparée, Lucas Etienne et Jean-Sébastien Steyer dévoilent de nouvelles espèces aussi fascinantes qu'inquiétantes, aux formes incroyables et aux comportements déroutants... Bluffant de réalisme, leur récit explore les merveilles de l'évolution : mimétisme, parasitisme, gigantisme... Un road trip à la fois scientifique, philosophique et visuel qui dessine un avenir où l'humain n'est plus au centre, mais simple spectateur d'un monde nouveau peuplé d'insectes.