Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les insectes du futur

Jean-Sébastien Steyer, Lucas Étienne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Europe, 2499. La Troisième Guerre Mondiale a tout dévasté mais elle laisse derrière elle une biodiversité stupéfiante. Deux scientifiques rescapés sillonnent une France méconnaissable et observent comment les insectes et leurs cousins arthropodes ont reconquis le monde. Fourmis aquatiques, scorpions-feuilles, scarabées géants... Grâce aux dernières découvertes en évolution et en anatomie comparée, Lucas Etienne et Jean-Sébastien Steyer dévoilent de nouvelles espèces aussi fascinantes qu'inquiétantes, aux formes incroyables et aux comportements déroutants... Bluffant de réalisme, leur récit explore les merveilles de l'évolution : mimétisme, parasitisme, gigantisme... Un road trip à la fois scientifique, philosophique et visuel qui dessine un avenir où l'humain n'est plus au centre, mais simple spectateur d'un monde nouveau peuplé d'insectes.

Par Jean-Sébastien Steyer, Lucas Étienne
Chez Belin

|

Auteur

Jean-Sébastien Steyer, Lucas Étienne

Editeur

Belin

Genre

Entomologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les insectes du futur par Jean-Sébastien Steyer, Lucas Étienne

Commenter ce livre

 

Les insectes du futur

Jean-Sébastien Steyer, Lucas Étienne

Paru le 10/09/2025

160 pages

Belin

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782410030150
9782410030150
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.