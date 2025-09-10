Inscription

#Essais

La maladie d'Alzheimer

Marygribouille, Camille Laurans

ActuaLitté
Ce documentaire de la collection " Mes p'tits pourquoi ", qui met la vie émotionnelle des petits au coeur de ses textes, s'adresse aux jeunes lecteurs concernés par la découverte qu'un de leurs proches, un grand-parent souvent, est touché par la maladie d'Alzheimer. Validées par une psychologue pour enfants, les explications fournies et le récit narré sur plusieurs mois vont permettre aux enfants de comprendre cette maladie évolutive et de se préparer à ce qui va arriver à leur proche. Un livre informatif qui explique ce qu'est la maladie d'Alzheimer Un Alzheimer qui s'installe dans la vie d'un proche, ça fait peur ! Ici, par le biais d'une mamie touchée et de ce que ressent son petit-fils, Gaston, les enfants découvriront cette maladie, comment elle se manifeste, évolue, va être de plus en plus handicapante jusqu'à la prise de décision d'un placement en centre spécialisé. Ils découvriront aussi qu'il y aura des moments où mamie ira bien et qu'il existe des dispositifs et des moyens pour tenter de ralentir l'avancée de la maladie le plus longtemps possible. Un livre qui explique aussi, avec simplicité et sensibilité, la gravité de cette maladie qui ne se guérit pas encore et les effets qu'elle a sur le comportement du malade. Un livre précieux pour décrypter ses émotions Etre en colère, avoir peur, être inquiet, ne pas vouloir être séparé de maman qui va passer de plus en plus temps avec papi pour aider à s'occuper de mamie... Quand un proche est frappé par la maladie d'Alzheimer, ça fait ressentir beaucoup d'émotions. Pour aider aussi Gaston à ne pas rester seul avec ses questions ou ses inquiétudes, et à gérer ses émotions.

Par Marygribouille, Camille Laurans
Chez Editions Milan

|

Auteur

Marygribouille, Camille Laurans

Editeur

Editions Milan

Genre

Santé, psychologie

La maladie d'Alzheimer

Marygribouille, Camille Laurans

Paru le 17/09/2025

32 pages

Editions Milan

7,90 €


