#Roman jeunesse

Le Ouaf-Club mène l'enquête

Elizabeth Barféty, Hélène Canac

ActuaLitté
Maxine, 7 ans, Tiago, 8 ans, et Hana, 10 ans, sont amis et voisins : ils habitent tous les trois la même résidence des années 1950, une cité idéale où ils peuvent circuler en toute tranquillité et s'amuser avec leurs trois chiens, Jasper, Sulky et Reblochon. Un jour, des affichettes apparaissent sur les murs de la résidence : le chat Pedro a disparu ! Toute la bande s'accorde pour le rechercher... Le Ouaf-Club, une bande qui a du flair pour mener l'enquête ! Un gentil molosse, une petite futée, un gourmand invétéré... Ces trois héros à quatre pattes, attachants et dégourdis, entraînent leurs maîtres dans la résolution de mystères du quotidien grâce à un savant mélange d'amitié, de goût pour l'entraide et... de hasards heureux que seuls des chiens peuvent provoquer ! Un roman pour partager sa lecture et valoriser le plaisir de lire Les "Roman Milan 6+" , de tout premiers romans pour prendre goût à la lecture ! Avec, en bonus, deux pages avec des questions pour ouvrir la discussion autour de l'histoire, en famille ou entre copains.

Par Elizabeth Barféty, Hélène Canac
Chez Editions Milan

|

Auteur

Elizabeth Barféty, Hélène Canac

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Le Ouaf-Club mène l'enquête

Elizabeth Barféty, Hélène Canac

Paru le 10/09/2025

48 pages

Editions Milan

6,50 €

9782408057909
