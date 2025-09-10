Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Petites comptines pour faire de beaux rêves

Ninie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au moment d'aller se coucher, bébé a besoin de se calmer. Ce recueil de comptines l'apaise et lui fait passer des nuits pleines de beaux rêves. Sept comptines qui font rêver Voici le livre sonore qui accompagnera bébé dans son rituel du coucher, grâce à 7 comptines connues : "Dans ma chambre" ; "Dors, dors, petit enfant" ; "Bonsoir, madame la Lune" ; "Berceuse de Brahms" ; "Le Bal des crapauds" ; "Jean de la Lune" ; "Frère Jacques" . Un livre sonore à la fabrication parfaite pour les plus jeunes lecteurs Grâce à son boîtier sonore et aux boutons faciles à déclencher, les tout-petits peuvent écouter des comptines en toute autonomie. La lecture de l image et l écoute des chansons sont simultanées, puisque le boîtier est fixé à l ouvrage, sous les illustrations. Les comptines illustrées par Ninie sont douces et oniriques, et conduiront bébé tout droit au pays des rêves.

Par Ninie
Chez Editions Milan

|

Auteur

Ninie

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites comptines pour faire de beaux rêves par Ninie

Commenter ce livre

 

Petites comptines pour faire de beaux rêves

Ninie

Paru le 10/09/2025

16 pages

Editions Milan

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408057770
9782408057770
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.