Petites comptines pour faire de beaux rêves

Au moment d'aller se coucher, bébé a besoin de se calmer. Ce recueil de comptines l'apaise et lui fait passer des nuits pleines de beaux rêves. Sept comptines qui font rêver Voici le livre sonore qui accompagnera bébé dans son rituel du coucher, grâce à 7 comptines connues : "Dans ma chambre" ; "Dors, dors, petit enfant" ; "Bonsoir, madame la Lune" ; "Berceuse de Brahms" ; "Le Bal des crapauds" ; "Jean de la Lune" ; "Frère Jacques" . Un livre sonore à la fabrication parfaite pour les plus jeunes lecteurs Grâce à son boîtier sonore et aux boutons faciles à déclencher, les tout-petits peuvent écouter des comptines en toute autonomie. La lecture de l image et l écoute des chansons sont simultanées, puisque le boîtier est fixé à l ouvrage, sous les illustrations. Les comptines illustrées par Ninie sont douces et oniriques, et conduiront bébé tout droit au pays des rêves.