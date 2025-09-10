Inscription
#Album jeunesse

C'est le monde à l'envers !

Héloïse Junier, Coteau arthur Du, Arthur du Coteau

ActuaLitté
Comme tous les matins, c'est la course : Sam et Cléo doivent emmener leurs parents au travail. Mais ils risquent d'être en retard car Maman préfère jouer à la maison et Papa met un temps fou à sortir du lit... Sam et Cléo parviendront-ils à les déposer au bureau à temps ? Découvrez les aventures de Sam et Cléo, deux enfants très soucieux de l'éducation de leurs parents. Découvrez à travers leurs aventures un monde loufoque où les adultes se mettent à la place des enfants Un album BD drôle et accessible aux petits comme aux plus grands ! - Un univers imaginé par la psychologue pour enfants Héloïse Junier, créatrice de la collection à succès "Mes histoires du calme" ; - Des rôles inversés pour aider parents et enfants à mieux se comprendre et à dédramatiser des situations du quotidien auxquelles tous les lecteurs sauront s'identifier ; - Les illustrations désopilantes d'Arthur du Coteau, Retrouvez Sam et Cléo dans les autres albums de la collection ! Pour les enfants à partir de 5 ans.

Par Héloïse Junier, Coteau arthur Du, Arthur du Coteau
Chez Hatier

|

Auteur

Héloïse Junier, Coteau arthur Du, Arthur du Coteau

Editeur

Hatier

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Commenter ce livre

 

C'est le monde à l'envers !

Héloïse Junier, Coteau arthur Du, Arthur du Coteau

Paru le 10/09/2025

32 pages

Hatier

11,95 €

ActuaLitté
9782401112834
