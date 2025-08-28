Inscription
En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Des voeux plein le ventre

Pirate Sourcil, Francesca Carità, Pirate Sourcil

ActuaLitté
Lucas pensait en avoir fini avec la pierre de Gloom et les conséquences catastrophiques de ses voeux immatures, mais cette fois, les répercussions s'annoncent pires que jamais. Atomick le fou, son arrière-arrière-arrière grand-père, a repris vie pour récupérer la pierre ! Il ignore qu'elle se trouve toujours coincée dans Chacha, qui est devenu une menace ambulante tellement il ne maîtrise pas son pouvoir. Avec l'aide de Julia, le trio va encore devoir improviser... et vite !

Par Pirate Sourcil, Francesca Carità, Pirate Sourcil
Chez Jungle

Auteur

Pirate Sourcil, Francesca Carità, Pirate Sourcil

Editeur

Jungle

Genre

Aventure

Des voeux plein le ventre

Pirate Sourcil, Francesca Carità, Pirate Sourcil

Paru le 28/08/2025

55 pages

Jungle

12,95 €

9782822246552
