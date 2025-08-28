Des voeux plein le ventre

Lucas pensait en avoir fini avec la pierre de Gloom et les conséquences catastrophiques de ses voeux immatures, mais cette fois, les répercussions s'annoncent pires que jamais. Atomick le fou, son arrière-arrière-arrière grand-père, a repris vie pour récupérer la pierre ! Il ignore qu'elle se trouve toujours coincée dans Chacha, qui est devenu une menace ambulante tellement il ne maîtrise pas son pouvoir. Avec l'aide de Julia, le trio va encore devoir improviser... et vite !