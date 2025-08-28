Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La révolution de la pensée intégrale

Patrick Drouot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce nouveau livre, Patrick Drouot nous propose une nouvelle architecture de perception : la pensée intégrale. Il nous invite à comprendre le monde sous un angle fondamentalement nouveau et, au travers une panoplie d'instruments, à découvrir et appliquer une approche révolutionnaire à la gestion de l'existence de chacun. Pour comprendre et se déployer harmonieusement dans le monde d'aujourd'hui, voici l'ouvrage indispensable du physicien français Patrick Drouot. Il vous enseigne les fondamentaux d'une nouvelle architecture de conscience : la pensée intégrale, et vous invite à devenir des "magiciens du temps présent". A travers de nouveaux outils élégamment imbriqués, l'auteur vous incite à pénétrer dans cette nouvelle façon d'analyser, de décider et d'agir. Tels des champions du sport de haut niveau, vous apprenez à percevoir en un instant tout ce qui se passe sur le terrain de votre existence, à anticiper dans l'instant votre futur individuel et collectif et à agir "juste" dans une fluidité instantanée. Cet ouvrage vous propose des méthodes pratiques et un ensemble d'exercices que vous pouvez intégrer dans votre existence, quels que soient vos centres d'intérêt ou vos domaines de compétence : création, santé, éducation, management, coaching, économie, développement durable... Pour améliorer votre vie et contribuer à construire le monde de demain. Patrick Drouot, physicien, diplômé de la Columbia University de New York, spécialiste des états d'expansion de conscience, a accompagné des dizaines de milliers de personnes dans le déploiement de leur existence. La pensée intégrale, c'est : - Opérer un déploiement vers un mieux - être personnel et professionnel - Générer une adaptation fluide à l'évolution du monde actuel - Créer de nouvelles stratégies de vie - Aider à identifier les principes du changement des êtres humains - Comprendre les systèmes de valeurs qui sous tendent l'individu, la collectivité et l'entreprise - Comprendre la manière dont la conscience émerge - Utiliser un type de communication adapté à chaque situation - Dévoiler les codes cachés qui façonnent la pensée humaine - Libérer la diversité globale - Offrir un cadre de travail unifiant qui rend possible la pensée multi-niveaux La pensée intégrale, c'est : COMMENT SE REALISER EFFICACEMENT DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI

Par Patrick Drouot
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Patrick Drouot

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La révolution de la pensée intégrale par Patrick Drouot

Commenter ce livre

 

La révolution de la pensée intégrale

Patrick Drouot

Paru le 28/08/2025

300 pages

Guy Trédaniel Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235138
9782813235138
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.