La révolution de la pensée intégrale

Dans ce nouveau livre, Patrick Drouot nous propose une nouvelle architecture de perception : la pensée intégrale. Il nous invite à comprendre le monde sous un angle fondamentalement nouveau et, au travers une panoplie d'instruments, à découvrir et appliquer une approche révolutionnaire à la gestion de l'existence de chacun. Pour comprendre et se déployer harmonieusement dans le monde d'aujourd'hui, voici l'ouvrage indispensable du physicien français Patrick Drouot. Il vous enseigne les fondamentaux d'une nouvelle architecture de conscience : la pensée intégrale, et vous invite à devenir des "magiciens du temps présent". A travers de nouveaux outils élégamment imbriqués, l'auteur vous incite à pénétrer dans cette nouvelle façon d'analyser, de décider et d'agir. Tels des champions du sport de haut niveau, vous apprenez à percevoir en un instant tout ce qui se passe sur le terrain de votre existence, à anticiper dans l'instant votre futur individuel et collectif et à agir "juste" dans une fluidité instantanée. Cet ouvrage vous propose des méthodes pratiques et un ensemble d'exercices que vous pouvez intégrer dans votre existence, quels que soient vos centres d'intérêt ou vos domaines de compétence : création, santé, éducation, management, coaching, économie, développement durable... Pour améliorer votre vie et contribuer à construire le monde de demain. Patrick Drouot, physicien, diplômé de la Columbia University de New York, spécialiste des états d'expansion de conscience, a accompagné des dizaines de milliers de personnes dans le déploiement de leur existence. La pensée intégrale, c'est : - Opérer un déploiement vers un mieux - être personnel et professionnel - Générer une adaptation fluide à l'évolution du monde actuel - Créer de nouvelles stratégies de vie - Aider à identifier les principes du changement des êtres humains - Comprendre les systèmes de valeurs qui sous tendent l'individu, la collectivité et l'entreprise - Comprendre la manière dont la conscience émerge - Utiliser un type de communication adapté à chaque situation - Dévoiler les codes cachés qui façonnent la pensée humaine - Libérer la diversité globale - Offrir un cadre de travail unifiant qui rend possible la pensée multi-niveaux La pensée intégrale, c'est : COMMENT SE REALISER EFFICACEMENT DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI