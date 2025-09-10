Inscription
Orvann

Jean-Luc Istin, Stéphane Créty, Nanjan

ARATHEON, UN MONDE FOISONNANT DE ROYAUMES, DE PIRATES ET DE MAGIES, OU L'EMPIRE COMPLOTE CONTRE "LA CONFRERIE DES TEMPETES" POUR DOMINER LES OCEANS. Orvann était un maître kraken, mais les années l'ont brisé. Désormais gardien de phare, il noie son passé dans l'alcool. Chaque soir, il allume le feu. Jusqu'à cette nuit maudite. Le vin était trop fort, ou trafiqué. Il s'endort, et trois navires s'écrasent sur les récifs. Accusé, jeté en cellule, il comprend que ce naufrage n'était pas un accident. Quelqu'un voulait ces navires au fond de l'eau... et lui comme bouc émissaire. Mais Orvann n'a pas toujours été un gardien. Il sait traquer, il sait tuer. Il n'a plus d'honneur ni de foyer, mais il lui reste une certitude : quelqu'un l'a piégé. Et ce quelqu'un va le regretter.

Par Jean-Luc Istin, Stéphane Créty, Nanjan
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Jean-Luc Istin, Stéphane Créty, Nanjan

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Fantasy

Orvann

Jean-Luc Istin, Stéphane Créty

Paru le 10/09/2025

56 pages

Editions Oxymore

16,50 €

9782385611071
