ARATHEON, UN MONDE FOISONNANT DE ROYAUMES, DE PIRATES ET DE MAGIES, OU L'EMPIRE COMPLOTE CONTRE "LA CONFRERIE DES TEMPETES" POUR DOMINER LES OCEANS. Orvann était un maître kraken, mais les années l'ont brisé. Désormais gardien de phare, il noie son passé dans l'alcool. Chaque soir, il allume le feu. Jusqu'à cette nuit maudite. Le vin était trop fort, ou trafiqué. Il s'endort, et trois navires s'écrasent sur les récifs. Accusé, jeté en cellule, il comprend que ce naufrage n'était pas un accident. Quelqu'un voulait ces navires au fond de l'eau... et lui comme bouc émissaire. Mais Orvann n'a pas toujours été un gardien. Il sait traquer, il sait tuer. Il n'a plus d'honneur ni de foyer, mais il lui reste une certitude : quelqu'un l'a piégé. Et ce quelqu'un va le regretter.