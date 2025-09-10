Inscription
#Imaginaire

Les reines méchantes

Stephanie Burgis

ActuaLitté
Après avoir réussi à conquérir le trône de son oncle maléfique, la reine Saskia a une mission : protéger son peuple de l'empire voisin. Pour cela, elle doit créer de nouveaux sortilèges. Et il y a du travail, car même si elle est une sorcière redoutée, sa bibliothèque de magie est un vrai capharnaüm. Alors quand un mystérieux sorcier arrive au château, Saskia l'engage pour l'aider dans sa recherche de puissants sortilèges. Fabian est gentil et un peu ringard, mais il lui écrit de doux poèmes qui la font frissonner... et tomber amoureuse. Jusqu'au jour où Saskia découvre que Fabian est en fait un archiduc impérial déguisé, sans aucune formation magique. En cavale, il prétend être menacé par les mêmes ennemis que Saskia... Mais comment faire confiance à cet homme qui lui a menti et dont l'objectif est peut-être de la détrôner ?

Par Stephanie Burgis
Chez Korrigan éditions

|

Auteur

Stephanie Burgis

Editeur

Korrigan éditions

Genre

Fantasy

Les reines méchantes

Stephanie Burgis

Paru le 10/09/2025

450 pages

Korrigan éditions

21,90 €

9782385161248
