Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Haute-Folie

Antoine Wauters

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A sa naissance, la famille de Josef a été frappée par une série de drames qui ne lui ont jamais été racontés. Plus tard, dévoré par le besoin de comprendre, il quitte son village et ceux qu'il aime, tourne le dos à son avenir et entame une vie vagabonde. De cette existence sur le fil, en marge du monde, il tirera sa sagesse, et la force de revenir à la ferme de la Haute-Folie, là où tout a commencé... Servi par un style fulgurant, ce roman cruel et lumineux explore les malédictions qui touchent ceux dont l'histoire est ensevelie sous le silence. Antoine Wauters est un écrivain belge. Il a publié aux éditions de La Loupe Mahmoud ou la montée des eaux, plusieurs fois primé et Le plus court chemin, Prix Rossel 2023.

Par Antoine Wauters
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Antoine Wauters

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Haute-Folie par Antoine Wauters

Commenter ce livre

 

Haute-Folie

Antoine Wauters

Paru le 01/10/2025

282 pages

Editions de la Loupe

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382993200
9782382993200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.