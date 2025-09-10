A sa naissance, la famille de Josef a été frappée par une série de drames qui ne lui ont jamais été racontés. Plus tard, dévoré par le besoin de comprendre, il quitte son village et ceux qu'il aime, tourne le dos à son avenir et entame une vie vagabonde. De cette existence sur le fil, en marge du monde, il tirera sa sagesse, et la force de revenir à la ferme de la Haute-Folie, là où tout a commencé... Servi par un style fulgurant, ce roman cruel et lumineux explore les malédictions qui touchent ceux dont l'histoire est ensevelie sous le silence. Antoine Wauters est un écrivain belge. Il a publié aux éditions de La Loupe Mahmoud ou la montée des eaux, plusieurs fois primé et Le plus court chemin, Prix Rossel 2023.