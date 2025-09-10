Inscription
#Roman francophone

La dame aux oiseaux

François Garde

Un petit village du bord de mer sous un ciel atlantique... Quatre principaux protagonistes. Tom, un jeune électricien, orphelin d'un père qu'il n'a pas connu, revient au pays pour y retrouver sa mère Annie, ouvrière retraitée et y prendre la gérance du bar de la Jetée rebaptisé Le Cap Horn. Elise, veuve sexagénaire recluse dans la Maison de la Pointe, qui se promène depuis trente ans sur les mêmes plages pour y ramasser inlassablement les oiseaux morts. Et le vieux Léon, agriculteur, ancien d'Algérie, intermédiaire entre les vivants et les morts qui le visitent parfois... Pourquoi la " dame aux oiseaux " vit-elle sans aucun contact avec les habitants du village ? Et quelle étrange obsession l'a-t-elle poussée à son rituel quotidien ? Que s'est-il passé il y a trois décennies pour que ressurgissent soudain des brumes les secrets du passé qui précipitent aujourd'hui les drames : un accident -criminel ? -, un coupable - innocent ? - un suicide - mais pourquoi ? Elise, Tom, Annie et Léon prennent tour à tour la parole. Les quatre voix se complètent ou se contredisent : chacun détient une parcelle de la vérité - sauf Léon, qui a tout compris mais ne dit rien. Mélodrame d'ambiance faussement policier et vraiment onirique, ce roman d'atmosphère raconte l'histoire d'un amour flamboyant et fracassé, et des traces qu'il a laissées jusque dans la mémoire de ceux qui ne l'ont pas vécu.

Par François Garde
Chez Editions de la Loupe

Auteur

François Garde

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

La dame aux oiseaux

François Garde

Paru le 01/10/2025

432 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

9782382993095
