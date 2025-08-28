Manuel de consolidation

Illustré de très nombreux exemples et cas concrets, dans les deux référentiels, cet ouvrage permet de maîtriser la réglementation française applicable aux comptes consolidés et ses difficultés d'application. Il vous guide pas à pas sur les sujets tels que : -Les retraitements des comptes individuels -Les variations du périmètre de consolidation -Les structures complexes -Les impositions différées -La variation de pourcentages d'intérêts... A destination des experts-comptables, des responsables et directeurs administratifs et financiers, des consolideurs et des étudiants en comptabilité.