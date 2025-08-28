Inscription
#Essais

Manuel de consolidation

Jean-Michel Palou

ActuaLitté
Illustré de très nombreux exemples et cas concrets, dans les deux référentiels, cet ouvrage permet de maîtriser la réglementation française applicable aux comptes consolidés et ses difficultés d'application. Il vous guide pas à pas sur les sujets tels que : -Les retraitements des comptes individuels -Les variations du périmètre de consolidation -Les structures complexes -Les impositions différées -La variation de pourcentages d'intérêts... A destination des experts-comptables, des responsables et directeurs administratifs et financiers, des consolideurs et des étudiants en comptabilité.

Par Jean-Michel Palou
Chez Groupe Revue Fiduciaire

|

Auteur

Jean-Michel Palou

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Histoire du droit

Manuel de consolidation

Jean-Michel Palou

Paru le 28/08/2025

Groupe Revue Fiduciaire

62,10 €

ActuaLitté
9782757911273
