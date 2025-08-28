Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le code IFRS

Yves de La Villeguérin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les sociétés françaises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé doivent préparer leurs comptes consolidés en référentiel IFRS tel qu'adopté par la Commission européenne. Quant aux groupes non cotés, c'est sur option qu'ils établissent leurs comptes consolidés en IFRS. Notre code IFRS met à la disposition des professionnels l'ensemble des sources du droit comptable indispensable pour le référentiel international. A jour au 30 juin 2025, il réunit l'ensemble des normes et interprétations, tel qu'applicable dans l'UE : -de façon obligatoire aux comptes consolidés des groupes cotés européens. -sur option aux comptes consolidés des autres groupes. A destination des praticiens comptables dans les sociétés cotées en bourse ou au sein de grands groupes internationaux, experts-comptables et commissaires aux comptes.

Par Yves de La Villeguérin
Chez Groupe Revue Fiduciaire

|

Auteur

Yves de La Villeguérin

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Comptabilité internationale (I

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le code IFRS par Yves de La Villeguérin

Commenter ce livre

 

Le code IFRS

Yves de La Villeguérin

Paru le 28/08/2025

Groupe Revue Fiduciaire

62,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757910207
9782757910207
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.