Le code IFRS

Les sociétés françaises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé doivent préparer leurs comptes consolidés en référentiel IFRS tel qu'adopté par la Commission européenne. Quant aux groupes non cotés, c'est sur option qu'ils établissent leurs comptes consolidés en IFRS. Notre code IFRS met à la disposition des professionnels l'ensemble des sources du droit comptable indispensable pour le référentiel international. A jour au 30 juin 2025, il réunit l'ensemble des normes et interprétations, tel qu'applicable dans l'UE : -de façon obligatoire aux comptes consolidés des groupes cotés européens. -sur option aux comptes consolidés des autres groupes. A destination des praticiens comptables dans les sociétés cotées en bourse ou au sein de grands groupes internationaux, experts-comptables et commissaires aux comptes.