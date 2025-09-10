Ne m'oubliez pas

Et si le passé n'était pas prêt à être enterré ? Il y a vingt-deux ans, la soeur aînée de Claire Campbell a disparu sans laisser de trace. Du sang retrouvé dans une voiture. Un homme arrêté. Une affaire vite classée. Aujourd'hui, Claire est journaliste d'investigation à New York. Elle a tout fait pour oublier. Jusqu'au jour où un appel de son père la force à revenir dans sa ville natale. Pour fuir les tensions familiales, elle accepte un job d'été dans un vignoble côtier de Caroline du Sud, le domaine Galloway Farm. Un lieu idyllique, presque trop calme mais terriblement attirant, car c'est ici que sa soeur Natalie a vécu ses derniers jours. Elle y semblait heureuse, cet été-là, juste avant de disparaître... Mais lorsqu'elle découvre un ancien journal intime dans la maison, le doute s'installe. Des confessions troublantes. Des disparitions passées. Des coïncidences trop nombreuses. Et un lien, peut-être, avec ce que Claire croyait déjà réglé. Plus elle avance, plus elle s'enfonce. Et plus le danger se rapproche. Une ambiance moite et suffocante, des secrets de famille, un suspense à couper le souffle. Un thriller irrésistible signé Stacy Willingham, la nouvelle sensation du genre, bestseller du New York Times et primée aux Crime Fest Awards 2023 pour son premier roman, Une lueur dans la nuit.