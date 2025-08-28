Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le "consensus" nucléaire français

Frédéric Bozo, Yannick Pincé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après 1945, la recherche d'un consensus s'élabore au rythme des vicissitudes politiques internes et internationales caractérisée par des références constantes à de Gaulle. Giscard, Mitterrand, les gouvernements ainsi que les partis politiques y contribuent de manière plus intensive dans les années 1970 et 1980. SS20, bombes à neutrons, euromissiles, sous-marins nucléaires, autant d'armes développées au temps des manifestations pacifistes, de l'alignement sur l'URSS, de l'atlantisme et de l'approfondissement de la construction européenne. A l'analyse des débats, on découvre l'imbrication étroite des choix géopolitiques des dirigeants français mais aussi leurs calculs électoraux, leur pragmatisme en construction. Chacun développe sa vision de la défense, de la nécessité du nucléaire militaire et sa conception particulière de son utilité. La fusion de ces débats permet-elle de statuer, à la fin des années 1980, sur un consensus propre à la France ? Cet ouvrage est issu d'une thèse de doctorat, prix de thèse de l'Institut François Mitterrand.

Par Frédéric Bozo, Yannick Pincé
Chez PU Rennes

|

Auteur

Frédéric Bozo, Yannick Pincé

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le "consensus" nucléaire français par Frédéric Bozo, Yannick Pincé

Commenter ce livre

 

Le "consensus" nucléaire français

Yannick Pincé

Paru le 28/08/2025

303 pages

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753598812
9782753598812
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.