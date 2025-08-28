Le "consensus" nucléaire français

Après 1945, la recherche d'un consensus s'élabore au rythme des vicissitudes politiques internes et internationales caractérisée par des références constantes à de Gaulle. Giscard, Mitterrand, les gouvernements ainsi que les partis politiques y contribuent de manière plus intensive dans les années 1970 et 1980. SS20, bombes à neutrons, euromissiles, sous-marins nucléaires, autant d'armes développées au temps des manifestations pacifistes, de l'alignement sur l'URSS, de l'atlantisme et de l'approfondissement de la construction européenne. A l'analyse des débats, on découvre l'imbrication étroite des choix géopolitiques des dirigeants français mais aussi leurs calculs électoraux, leur pragmatisme en construction. Chacun développe sa vision de la défense, de la nécessité du nucléaire militaire et sa conception particulière de son utilité. La fusion de ces débats permet-elle de statuer, à la fin des années 1980, sur un consensus propre à la France ? Cet ouvrage est issu d'une thèse de doctorat, prix de thèse de l'Institut François Mitterrand.