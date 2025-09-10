"Ce livre me replonge vraiment dans ces premières années. Les photos de Kevin nous ont saisis à nos débuts. C'est un ouvrage incontournable pour tout fan d'Oasis". - Noel Gallagher Ce livre est bien plus qu'un simple recueil de photos : c'est un objet culte pour tous les fans d'Oasis. Kevin Cummins, photographe officiel du groupe, capture les débuts d'Oasis à travers des images inédites et marquantes, qui racontent la construction de leur identité visuelle et musicale. Au fil des pages, découvrez comment le groupe a forgé son style et son attitude avant la sortie de leur premier album, Definitely Maybe. Les réflexions de Noel Gallagher accompagnent ces photos rares, offrant un regard unique sur cette période décisive . Un livre essentiel pour tous ceux qui veulent comprendre comment Oasis est devenu un groupe mythique.