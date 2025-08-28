Soigner les blessures familiales

Cet ouvrage nous offre la lecture de plusieurs fragments d'histoires, sous forme de récits universels que chacun traverse plus ou moins douloureusement à un moment de sa vie. Le lecteur est invité à explorer et à questionner sa propre histoire d'un point de vue systémique et la manière dont il entre en relation avec les autres. Il montre comment, dans le dialogue avec Chloé, psychothérapeute systémique familiale, les noeuds peuvent se défaire, les souffrances s'exprimer et une nouvelle façon d'être ensemble se révéler. C'est-à-dire que le lecteur est éclairé sur l'intérêt de se construire "une armure invisible" : une protection qui ne rigidifie pas sa position face aux désaccords, mais qui le maintien en lien avec les autres tout en se respectant.