Le joint français

Gwénaëlle Régereau

Le "Joint Français" , filiale de la C. G. E. , est à l'origine une usine implantée à Bezons dans le Val d'Oise. Elle se délocalise en 1962 à Saint-Brieuc. Tout est mis en oeuvre pour faciliter son installation mais la filiale ne tient pas ses promesses : les conditions de travail sont difficiles et les salaires sont bien en-deçà des salaires de Bezons. Face au silence de la C. G. E. , les ouvriers vont voter en avril 1972 la grève générale. Ce mouvement, très localisé au départ, va toucher toute la région Bretagne qui va, au fil des semaines de conflit, affirmer son identité et sa culture. Ce récit est l'histoire d'un mouvement social dont l'élan de solidarité marqua l'histoire des revendications sociales. C'est un projet qui mêle petite histoire et grande Histoire, entre une expérience individuelle, celle du père de l'autrice, militant syndical, et celle, plus collective, des ouvriers de toute une région qui a lutté pour ses droits.

Par Gwénaëlle Régereau
Chez Des ronds dans l'O

Auteur

Gwénaëlle Régereau

Editeur

Des ronds dans l'O

Genre

Divers

Le joint français

Gwénaëlle Régereau

Paru le 10/09/2025

Des ronds dans l'O

25,00 €

9782374181639
