On est le 24 décembre et il est 22 heures. Madeleine, très superstitieuse, et son mari Antoine Villardier attendent leurs invités et cherchent par tous les moyens à ne pas être treize à table pour le réveillon de Noël. Chaque fois qu'elle trouve une solution, un malencontreux hasard bouleverse ses projets : les invités se décommandent ou changent d'avis, notamment un certain Dupaillon qui éprouve toutes les difficultés à venir, et en fin de compte sa table compte toujours treize couverts. Une romancière sud-américaine débarquant in extremis semble sauver la situation, mais cette femme jalouse veut se venger d'Antoine Villardier, qui l'aurait abandonnée autrefois...