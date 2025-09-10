Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ca va beaucoup mieux

Jimmy Mohamed

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
100 règles d'or pour être en bonne santé Vous avez du mal à dormir ? Vous souhaitez mieux manger ou perdre du poids sans faire de régime ? Vous redoutez la déprime saisonnière ? Vous souhaitez tonifier votre corps mais vous manquez de temps ? Vous souffrez de migraines, votre mère a de l'arthrose, votre conjoint de l'hypertension, votre enfant a la bronchiolite et vous êtes perdu dans le calendrier vaccinal... Que faire ? Quels conseils suivre ? Dans ce livre, vous trouverez des réponses claires à toutes ces situations ! Jimmy Mohamed a réuni dans ce guide 100 règles d'or pour vous accompagner au quotidien : alimentation, sport, sommeil, bien-être, santé des enfants, petits bobos et maladies chroniques, hygiène, etc. Chaque règle vous aide à prévenir les maladies ou les situations à risque et s'accompagne de conseils pratiques à appliquer jour après jour. Une véritable bible santé complète et intemporelle.

Par Jimmy Mohamed
Chez M6 Editions

|

Auteur

Jimmy Mohamed

Editeur

M6 Editions

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ca va beaucoup mieux par Jimmy Mohamed

Commenter ce livre

 

Ca va beaucoup mieux

Jimmy Mohamed

Paru le 10/09/2025

254 pages

M6 Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359852349
9782359852349
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.