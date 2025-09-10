Ca va beaucoup mieux

100 règles d'or pour être en bonne santé Vous avez du mal à dormir ? Vous souhaitez mieux manger ou perdre du poids sans faire de régime ? Vous redoutez la déprime saisonnière ? Vous souhaitez tonifier votre corps mais vous manquez de temps ? Vous souffrez de migraines, votre mère a de l'arthrose, votre conjoint de l'hypertension, votre enfant a la bronchiolite et vous êtes perdu dans le calendrier vaccinal... Que faire ? Quels conseils suivre ? Dans ce livre, vous trouverez des réponses claires à toutes ces situations ! Jimmy Mohamed a réuni dans ce guide 100 règles d'or pour vous accompagner au quotidien : alimentation, sport, sommeil, bien-être, santé des enfants, petits bobos et maladies chroniques, hygiène, etc. Chaque règle vous aide à prévenir les maladies ou les situations à risque et s'accompagne de conseils pratiques à appliquer jour après jour. Une véritable bible santé complète et intemporelle.