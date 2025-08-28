Inscription
Gagnant-gagnant

Gilles Dyrek

Bienvenue à la convention de Symbiosis ? ! L'occasion annuelle de "? fêter les victoires ? " et remettre le Symbio d'or devant toute l'entreprise réunie. Ce serait du moins le programme si l'on avait pu compter sur le sérieux et la compétence des intervenants. Mais avec un PDG pris entre contrôle fiscal et infidélité révélée au grand jour, un directeur commercial qui préfère jouer le match contre Châteauroux et Stéphane, infographiste sincère mais maladroit, le grand rassemblement tourne vite à la catastrophe... Parodie mordante de convention d'entreprise ? : dérapages, craquages, problèmes techniques et autres situations incontrôlables s'enchaînent... et le fiasco devient un vrai spectacle ? !

Par Gilles Dyrek
Chez Librairie théâtrale

Auteur

Gilles Dyrek

Editeur

Librairie théâtrale

Genre

Théâtre - Pièces

Gagnant-gagnant

Gilles Dyrek

Paru le 28/08/2025

85 pages

Librairie théâtrale

14,00 €

9782734907046
