Gagnant-gagnant

Bienvenue à la convention de Symbiosis ? ! L'occasion annuelle de "? fêter les victoires ? " et remettre le Symbio d'or devant toute l'entreprise réunie. Ce serait du moins le programme si l'on avait pu compter sur le sérieux et la compétence des intervenants. Mais avec un PDG pris entre contrôle fiscal et infidélité révélée au grand jour, un directeur commercial qui préfère jouer le match contre Châteauroux et Stéphane, infographiste sincère mais maladroit, le grand rassemblement tourne vite à la catastrophe... Parodie mordante de convention d'entreprise ? : dérapages, craquages, problèmes techniques et autres situations incontrôlables s'enchaînent... et le fiasco devient un vrai spectacle ? !