#Essais

Une brève histoire des maths en 24 équations

Dana MacKenzie

ActuaLitté
L'histoire des mathématiques à travers ses équations fondamentales. Tantôt simples, tantôt complexes, souvent abstraites ou parfois mystérieuses, les équations parlent pourtant de notre histoire. Elles sont le reflet de nos idées, de notre imagination, de notre logique et de nos découvertes. Dans ce livre, Dana Mackenzie, docteur en mathématiques à l'université de Princeton, nous guide à travers un formidable voyage dans le temps, à travers un récit captivant et accessible, s'adressant à la fois aux scientifiques et aux non-initiés, pour mettre en lumière vingt-quatre équations fondamentales et universelles. De la plus élémentaire, 1 + 1 = 2, jusqu'à celle de Black et Scholes qui aurait favorisé la crise financière des subprimes en 2007, en passant par la découverte du zéro, le théorème de Pythagore, les lois de Newton ou la célèbre théorie de la relativité d'Einstein, E = mc. Avec clarté et passion, l'auteur nous dévoile la signification de chacune de ces équations, raconte les histoires humaines, souvent surprenantes, qui se cachent derrière leur invention ou leur découverte - par exemple comment un mauvais cigare a changé le cours de la mécanique quantique -, et révèle de quelle manière elles ont transformé notre compréhension du monde. Présentées de manière chronologique, elles permettent surtout de restituer, au fil de ces pages, une brève - mais non moins fascinante - histoire des mathématiques.

Par Dana MacKenzie
Chez Glénat

|

Auteur

Dana MacKenzie

Editeur

Glénat

Genre

Mathématiques (notions fondame

Une brève histoire des maths en 24 équations

Dana MacKenzie

Paru le 10/09/2025

224 pages

Glénat

39,95 €

ActuaLitté
9782344070567
© Notice établie par ORB
