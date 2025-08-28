Découvrez le guide pédagogique associé à la méthode de mathématiques Haut les maths ! CE1, édition 2025 conforme aux programmes. Pour enseigner les mathématiques à vos élèves de CE1 avec la méthode Haut les maths ! , ce guide pédagogique vous est proposé. Il vous accompagne pour vous aider à vous familiariser avec le fonctionnement de la méthode Haut les maths ! , et vous guide dans l'exploitation des différents éléments du dispositif , pour mener des séances de mathématiques structurées et efficaces . Haut les maths ! est une méthode de mathématiques claire et concrète qui permet d'enseigner les maths avec efficacité, tout en respectant le rythme des élèves. Points forts de la méthode Haut les maths ! - Conforme aux programmes 2025 - Une notion par semaine - Des leçons visuelles et explicites, faciles à réviser à la maison - Des rituels quotidiens de calculs, de lecture et écriture des nombres - Des manipulations pour représenter, tester et construire une représentation mentale - Des résolutions de problèmes dans tous les domaines - De nombreux exercices d'entrainement et de consolidation - Des évaluations des compétences