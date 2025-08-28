Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Haut les maths ! CE1

Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez le guide pédagogique associé à la méthode de mathématiques Haut les maths ! CE1, édition 2025 conforme aux programmes. Pour enseigner les mathématiques à vos élèves de CE1 avec la méthode Haut les maths ! , ce guide pédagogique vous est proposé. Il vous accompagne pour vous aider à vous familiariser avec le fonctionnement de la méthode Haut les maths ! , et vous guide dans l'exploitation des différents éléments du dispositif , pour mener des séances de mathématiques structurées et efficaces . Haut les maths ! est une méthode de mathématiques claire et concrète qui permet d'enseigner les maths avec efficacité, tout en respectant le rythme des élèves. Points forts de la méthode Haut les maths ! - Conforme aux programmes 2025 - Une notion par semaine - Des leçons visuelles et explicites, faciles à réviser à la maison - Des rituels quotidiens de calculs, de lecture et écriture des nombres - Des manipulations pour représenter, tester et construire une représentation mentale - Des résolutions de problèmes dans tous les domaines - De nombreux exercices d'entrainement et de consolidation - Des évaluations des compétences

Par Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff
Chez Retz

| 1 Partages

Auteur

Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff

Editeur

Retz

Genre

Mathématiques CE1

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Haut les maths ! CE1 par Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff

Commenter ce livre

 

Haut les maths ! CE1

Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff

Paru le 18/08/2025

360 pages

Retz

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782725647722
9782725647722
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.