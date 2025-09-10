Découvrez la mystérieuse civilisation des pharaons et ses chefs-d'oeuvre. Pendant plus de trois millénaires, l'Egypte pharaonique a dominé le monde. Durant cette vaste période, trois cent cinquante pharaons ont gouverné, à travers une trentaine de dynasties. Chacune d'entre elles a légué de nombreux trésors encore admirés aujourd'hui. Les nombreuses fresques ornant les sites archéologiques offrent aujourd'hui un précieux éclairage sur l'Egypte au temps des pharaons : la religion, l'art et l'architecture, la vie quotidienne, les sciences et les techniques. Très richement illustré, cet ouvrage nous offre toutes les clés pour comprendre cette civilisation au rayonnement culturel sans précédent, en mettant en lumière de multiples facettes de la société égyptienne : le travail du papyrus, l'écriture hiéroglyphique, les systèmes de mesure, les procédés de momification et les rites funéraires, leurs divinités cosmogoniques. Enfin, nous découvrons dans ces pages les principaux pharaons qui ont marqué le monde antique de leur empreinte : Ménès, l'unificateur de l'Egypte, l'enfant-roi, Toutankhamon, ou encore Ramsès II, le pharaon bâtisseur.