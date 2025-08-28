Passion brève

"Je vais t'aimer dix ans, vingt ans, trente ans, jusqu'au point ultime de mon existence. Je sais cela. C'est une intuition très forte. Et quand tu ne seras plus là, je vivrai avec ton ombre". L'amour fou qui lie la narratrice et son amant semble inextinguible, bien que plusieurs décennies les séparent. Lui, concertiste de talent, arrive au terme d'une carrière bien remplie ; elle, jeune universitaire déterminée, l'entraîne dans une aventure hors norme. Le roman d'Elsa Fottorino décrit une passion qui touche à l'absolu, fait fi des contingences et met à mal les stéréotypes. Avec son écriture puissante, Elsa Fottorino donne à son récit sa musique propre...