Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

D'autres espérances

Alain Monnier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le Sud-Ouest des années 1950, la famille Ricci, émigrée de Vénétie trente ans plus tôt, aspire, comme tous les Français, à la paix et à la réussite sociale. Le temps est venu d'oublier le régime fasciste et le cauchemar de la Seconde Guerre. Dans une période de grande confiance en l'avenir, qui récompense le travail et les efforts, la jeune génération regarde vers l'avant. Toutefois, pour Amelia et les siens, le passé n'a pas dit son dernier mot. De vieux démons resurgissent, plongeant les Ricci dans les tourments de leur histoire et menaçant de briser l'innocence de leurs enfants. Les secrets de famille exigent des réponses...

Par Alain Monnier
Chez Privat

|

Auteur

Alain Monnier

Editeur

Privat

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur D'autres espérances par Alain Monnier

Commenter ce livre

 

D'autres espérances

Alain Monnier

Paru le 28/08/2025

360 pages

Privat

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782708902817
9782708902817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.