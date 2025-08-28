D'autres espérances

Dans le Sud-Ouest des années 1950, la famille Ricci, émigrée de Vénétie trente ans plus tôt, aspire, comme tous les Français, à la paix et à la réussite sociale. Le temps est venu d'oublier le régime fasciste et le cauchemar de la Seconde Guerre. Dans une période de grande confiance en l'avenir, qui récompense le travail et les efforts, la jeune génération regarde vers l'avant. Toutefois, pour Amelia et les siens, le passé n'a pas dit son dernier mot. De vieux démons resurgissent, plongeant les Ricci dans les tourments de leur histoire et menaçant de briser l'innocence de leurs enfants. Les secrets de famille exigent des réponses...