Vignes en péril. Après avoir livré maints combats pour préserver son domaine viticole, Alexandra Baudricourt se retrouve de nouveau dans une situation difficile. Le Chêne Courbe est menacé par une gelée noire qui risque d'anéantir la récolte ! Si la vigne gèle, la sentence sera sans appel : le bourgeon ne résistera pas. Et sans raisin, pas de vin. Face à cette menace, Alexandra et son équipe décident de protéger les vignes en brûlant des bougies antigel et en allumant des ballots de paille, une méthode qui a le défaut de générer beaucoup de fumée qui pourrait envahir les alentours et risquer d'attiser la colère du voisinage. Durant les jours qui précèdent l'arrivée du gel, la tension est palpable. Bientôt, une nuit blanche attend Laetitia, Guillaume, Charles, François et les autres. La bataille contre le gel ne fait que commencer... Seul Jules, le fils d'Alexandra, n'a pas obtenu la permission de participer à cette éprouvante opération de sauvetage. Pourtant, contre toute attente, l'adolescent va s'avérer d'une aide précieuse et inattendue quand son succès auprès des réseaux sociaux va redonner espoir à l'équipe du Chêne Courbe face à une campagne de Bordeaux bashing particulièrement virulente qui gronde dans la région...