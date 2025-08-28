Après la parution d'Histoires de la nuit, Laurent Mauvignier s'est retourné sur son parcours à l'occasion d'une série d'entretiens. La trajectoire qu'il dessine dans Quelque chose d'absent qui me tourmente s'ancre dans une biographie mouvementée. Travaillé par l'écriture et son rapport au réel, il publie en 1999 son premier roman, Loin d'eux, aux Editions de Minuit, la maison de Beckett, Duras et Claude Simon. Depuis, il construit une oeuvre toujours renouvelée, puisant pour bâtir ses fictions à des sources multiples : l'intime, l'histoire, le fait divers. Ces entretiens éclairent l'unité de cette oeuvre en explorant les moteurs, les motifs, les influences, les ombres qui nourrissent son travail depuis plus de vingt-cinq ans.