Accidental knight

Nicole Snow

La vie de Bella n'est qu'une succession d'échecs et lorsqu'elle doit se rendre dans sa ville natale pour assister à l'enterrement de son grand-père adoré, c'est tout son monde qui s'écroule. Comme si le deuil de celui qui a toujours compté le plus pour elle ne suffisait pas, voilà qu'une histoire d'héritage vient mettre le feu aux poudres avec ses parents. Car la fortune de son grand-père, son entreprise, son cheval et son ranch lui reviennent à elle seule... Mais comment tenir les rênes d'une compagnie pétrolière du jour au lendemain sans aucune idée de ce que ce job implique ? Fort heureusement, son grand-père a pensé à tout et c'est Drake, son assistant, qui aura la lourde mission d'épauler Bella dans ses nouvelles fonctions et de la protéger des vautours qui rôdent... en l'épousant à son insu. Conseiller, garde du corps et faux mari, Drake parviendra-t-il garder Bella en sécurité ? Bella, désormais mariée à cet inconnu après avoir signé des papiers dont elle ignorait la teneur, accordera-t-elle son pardon à cet ancien militaire au coeur tendre ?

Par Nicole Snow
Chez Happily Ever After

Auteur

Nicole Snow

Editeur

Happily Ever After

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Accidental knight

Nicole Snow

Paru le 28/08/2025

Happily Ever After

20,90 €

9782494707672
