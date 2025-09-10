Inscription
Japon cosy

Offrez-vous une pause créative et relaxante avec Japon cosy ! - Un papier premium 170 g, épais et résistant, compatible avec les feutres à alcool, les acryliques, les stylos gel... pour colorier en toute sérénité. - 40 illustrations originales et authentiques, réalisées par Jade Summer. - Une image par double page pour protéger vos coloriages et éviter que les couleurs ne traversent le papier. - Une expérience cosy et relaxante, parfaite pour prendre le temps de se poser et de se détendre. Partage tes coloriages avec notre communauté Dessain & Tolra !

Chez Dessain et Tolra

Jade Summer, Jade Summer

Dessain et Tolra

Coloriages adultes

Japon cosy

Paru le 10/09/2025

96 pages

9,95 €

9782295017253
