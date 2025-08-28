Inscription
#Roman jeunesse

Marie-Antoinette

Marianne Vourch

ActuaLitté
Un portrait original, sensible et juste en musique, d'une souveraine reine des arts, Marie-Antoinette. Raconté par Marianne Vourch dont on connaît la voix sur les ondes de Radio France, le texte emporte l'auditeur dans une découverte en musique de la vie de cette reine de France, épouse de Louis XVI. De ses adieux à sa famille et son pays l'Autriche à l'âge de 13 ans, à sa fin tragique sur l'échafaud place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, l'auditeur et lecteur découvre immergé dans la musique, la vie de celle que l'on ne connaît sans doute pas si bien... Emouvant, passionnant, un récit captivant !

Par Marianne Vourch
Chez Editions Villanelle

|

Auteur

Marianne Vourch

Editeur

Editions Villanelle

Genre

De la Révolution à nos jours

Retrouver tous les articles sur Marie-Antoinette par Marianne Vourch

Commenter ce livre

 

Marie-Antoinette

Marianne Vourch

Paru le 28/08/2025

128 pages

Editions Villanelle

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491995171
9782491995171
© Notice établie par ORB
plus d'informations

