Un portrait original, sensible et juste en musique, d'une souveraine reine des arts, Marie-Antoinette. Raconté par Marianne Vourch dont on connaît la voix sur les ondes de Radio France, le texte emporte l'auditeur dans une découverte en musique de la vie de cette reine de France, épouse de Louis XVI. De ses adieux à sa famille et son pays l'Autriche à l'âge de 13 ans, à sa fin tragique sur l'échafaud place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, l'auditeur et lecteur découvre immergé dans la musique, la vie de celle que l'on ne connaît sans doute pas si bien... Emouvant, passionnant, un récit captivant !