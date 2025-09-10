Miss Jane Austen & l'infortunée modiste

La jeune Jane Austen est ravie d'assister au bal donné par les Harcourt. Feux d'artifice, vin, danse... tout est parfait ! Mais la soirée est brutalement interrompue lorsque le corps d'une jeune femme est découvert dans un placard. Dès qu'elle pose les yeux sur la victime, Jane reconnaît la modiste de Basingstoke. Que faisait-elle donc là ? Et qui pourrait avoir commis un crime aussi atroce ? Quand son frère est accusé du meurtre, Jane décide de mettre son nez dans les affaires locales, et son sens acéré de l'observation ne sera pas de trop pour démasquer le vrai coupable.