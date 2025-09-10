Inscription
#Roman francophone

Lizzie

Victoria Bath

ActuaLitté
Une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés. Aux élèves et futur·e·s étudiant·e·s de Pemberley, J'ai le plaisir de vous informer que nous avons pris la décision historique de faire de Pemberley une académie mixte ! Nous comptons sur votre ouverture d'esprit et votre bienveillance pour accueillir les nouveaux venus de façon positive. N'est-ce pas, mesdemoiselles Bennet ? Ms Austen, Directrice de Pemberley Pour Lizzie Bennet, brillante et sarcastique, ce changement n'a rien de réjouissant, quoi qu'en dise sa mère. Il est hors de question que des garçons la détournent de son objectif : devenir journaliste. Cette année de prépa s'annonce... potentiellement intéressante, possiblement catastrophique. Et lorsqu'elle fait la rencontre de William Darcy - grand, sombre, l'air aussi accueillant qu'un orage en plein été... et atrocement snob -, c'est le drame : le second scénario est le plus probable.

Par Victoria Bath
Chez J'ai lu

|

Auteur

Victoria Bath

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Lizzie

Victoria Bath

Paru le 10/09/2025

384 pages

J'ai lu

19,90 €

ActuaLitté
