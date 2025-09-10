Pardaillan et Fausta

1590. A Rome, Fausta, après avoir mis au monde le fils de Pardaillan, bénéficie de la grâce du pape Sixte Quint, qui se prépare à intervenir dans le conflit qui oppose Henri IV à Philippe II, roi d'Espagne. Fausta est investie d'une mission auprès du monarque : lui faire part d'un document secret dans lequel Henri III le reconnaissait formellement comme son successeur légitime sur le trône. Le chevalier de Pardaillan doit une nouvelle fois déjouer les manoeuvres de l'intrigante... Dans la droite lignée d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo, Michel Zévaco nous offre avec Les Pardaillan, oeuvre en dix volumes, un cycle romanesque populaire ; romans de cape et d'épée virevoltants où s'illustre un héros généreux et gouailleur, qui n'a rien à envier à un certain d'Artagnan...