Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Pardaillan et Fausta

Michel Zévaco

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1590. A Rome, Fausta, après avoir mis au monde le fils de Pardaillan, bénéficie de la grâce du pape Sixte Quint, qui se prépare à intervenir dans le conflit qui oppose Henri IV à Philippe II, roi d'Espagne. Fausta est investie d'une mission auprès du monarque : lui faire part d'un document secret dans lequel Henri III le reconnaissait formellement comme son successeur légitime sur le trône. Le chevalier de Pardaillan doit une nouvelle fois déjouer les manoeuvres de l'intrigante... Dans la droite lignée d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo, Michel Zévaco nous offre avec Les Pardaillan, oeuvre en dix volumes, un cycle romanesque populaire ; romans de cape et d'épée virevoltants où s'illustre un héros généreux et gouailleur, qui n'a rien à envier à un certain d'Artagnan...

Par Michel Zévaco
Chez J'ai lu

|

Auteur

Michel Zévaco

Editeur

J'ai lu

Genre

Renaissance

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pardaillan et Fausta par Michel Zévaco

Commenter ce livre

 

Pardaillan et Fausta

Michel Zévaco

Paru le 10/09/2025

640 pages

J'ai lu

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290419052
9782290419052
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.