Antoine la banane

Mathilde Joulié, Alyssa Ollivier

La farce de trop qui va virer à la catastrophe ! Antoine la banane est la banane la plus farceuse de sa jungle ! Un jour, il trouve une mystérieuse boîte et décide d'y enfermer son ami Lucas l'avocat pour lui faire une farce. Mais quand la boîte est envoyée à l'autre bout du monde, Antoine se retrouve à courir après son ami pour rattraper son erreur. Serait-ce la farce de trop pour Antoine la banane ? Avec Graines de Demain, les fruits et légumes se transforment en héros des potagers et des vergers, embarquant les enfants dans des aventures ludiques et éducatives. Chaque tome inclut des jeux intéractifs et une recette illustrée, pour les initier à l'éducation alimentaire tout en s'amusant. Cette collection montre aux enfants que les plus belles histoires poussent juste sous leurs yeux ! Pourquoi les enfants (et les parents) l'adorent : - Des histoires immersives et pleines d'aventure : chaque tome transporte les enfants dans un univers captivant où les fruits et légumes deviennent de véritables héros. - Des personnages attachants et marquants : les fruits et légumes sont personnifiés et facilement identifiables pour créer un lien affectif et faciliter la mémorisation. - Un apprentissage qui passe par le jeu : jeux, quiz et anecdotes amusantes pour apprendre tout en s'amusant ! : ) - Une recette illustrée en pas à pas (et disponible en vidéo), pour passer de l'inspiration à l'action ! - Un format adapté aux jeunes lecteurs : petit, léger, coloré et facile à manipuler : parfait pour les petites mains et les bibliothèques d'enfant.

Chez ChefClub Editions

Genre

La vie quotidienne

Paru le 28/08/2025

56 pages

4,90 €

9782490129997
