#Roman francophone

Les Amours du Chico

Michel Zévaco

Au cours de son ambassade à la cour d'Espagne, Pardaillan est amené à protéger une jeune bohémienne, La Giralda, fiancée de Don César, qui n'est autre que le petit-fils secret et persécuté de Philippe II. Or, c'est sur lui que Fausta a jeté son dévolu pour assouvir ses criminels desseins. Un combat à relever pour le chevalier de Pardaillan, épaulé par Cervantès, qui reconnaît en lui le vrai Don Quichotte, puis par le malicieux Chico, un pauvre déshérité, accompagné de sa bien-aimée, Juana. Dans la droite lignée d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo, Michel Zévaco nous offre avec Les Pardaillan, oeuvre en dix volumes, un cycle romanesque populaire ; romans de cape et d'épée virevoltants où s'illustre un héros généreux et gouailleur, qui n'a rien à envier à un certain d'Artagnan...

Par Michel Zévaco
Chez J'ai lu

Auteur

Michel Zévaco

Editeur

J'ai lu

Genre

Renaissance

Les Amours du Chico

Michel Zévaco

Paru le 10/09/2025

640 pages

J'ai lu

9,50 €

9782290419038
