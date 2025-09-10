Les Amours du Chico

Au cours de son ambassade à la cour d'Espagne, Pardaillan est amené à protéger une jeune bohémienne, La Giralda, fiancée de Don César, qui n'est autre que le petit-fils secret et persécuté de Philippe II. Or, c'est sur lui que Fausta a jeté son dévolu pour assouvir ses criminels desseins. Un combat à relever pour le chevalier de Pardaillan, épaulé par Cervantès, qui reconnaît en lui le vrai Don Quichotte, puis par le malicieux Chico, un pauvre déshérité, accompagné de sa bien-aimée, Juana. Dans la droite lignée d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo, Michel Zévaco nous offre avec Les Pardaillan, oeuvre en dix volumes, un cycle romanesque populaire ; romans de cape et d'épée virevoltants où s'illustre un héros généreux et gouailleur, qui n'a rien à envier à un certain d'Artagnan...