#Essais

Charlotte la carotte

Mathilde Joulié, Alyssa Olivier

ActuaLitté
Soyez gentils avec vos amis et vous les garderez toute la vie ! Charlotte la carotte est la plus belle plante de son potager ! Première de la classe, elle suscite l'admiration des autres légumes mais a pourtant un vilain défaut : elle n'est pas gentille. Sa place de numéro 1 dans le coeur des légumes semble être compromise quand une carotte violette débarque et devient meilleure qu'elle dans tous les domaines... Avec Graines de Demain, les fruits et légumes se transforment en héros des potagers et des vergers, embarquant les enfants dans des aventures ludiques et éducatives. Chaque tome inclut des jeux intéractifs et une recette illustrée, pour les initier à l'éducation alimentaire tout en s'amusant. Cette collection montre aux enfants que les plus belles histoires poussent juste sous leurs yeux ! Pourquoi les enfants (et les parents) l'adorent : - Des histoires immersives et pleines d'aventure : Chaque tome transporte les enfants dans un univers captivant où les fruits et légumes deviennent de véritables héros. - Des personnages attachants et marquants : Les fruits et légumes sont personnifiés et facilement identifiables pour créer un lien affectif et faciliter la mémorisation. - Un apprentissage qui passe par le jeu : Jeux, quiz et anecdotes amusantes pour apprendre tout en s'amusant ! : ) - Une recette illustrée en pas à pas (et disponible en vidéo), pour passer de l'inspiration à l'action ! - Un format adapté aux jeunes lecteurs : Petit, léger, coloré et facile à manipuler : parfait pour les petites mains et les bibliothèques d'enfant.

Par Mathilde Joulié, Alyssa Olivier
Chez ChefClub Editions

|

Auteur

Mathilde Joulié, Alyssa Olivier

Editeur

ChefClub Editions

Genre

La vie quotidienne

Charlotte la carotte

Mathilde Joulié, Alyssa Olivier

Paru le 28/08/2025

56 pages

ChefClub Editions

4,90 €

ActuaLitté
9782490129973
