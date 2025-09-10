Inscription
En finir naturellement avec les effets de l'endométriose

Loïc Ternisien

ActuaLitté
Ce guide, riche de nombreux conseils pratiques, vous offre des solutions naturelles pour lutter contre les effets de l'endométriose grâce à la naturopathie. Découvrez dans ce livre : - les mécanismes et les causes probables de l'endométriose, des dérèglements hormonaux et des douleurs ; - des conseils pour équilibrer naturellement votre terrain grâce à une meilleure hygiène de vie et à une alimentation adaptée ; - les bienfaits de l'herboristerie, de l'aromathérapie, de l'homéopathie et des approches corporelles ; - des fiches remèdes express pour apaiser tous vos maux. Les informations essentielles et les méthodes pour en finir naturellement avec les douleurs associées à l'endométriose, en toute autonomie et en toute sécurité, sont détaillées dans cet ouvrage complet.

Par Loïc Ternisien
Chez J'ai lu

Auteur

Loïc Ternisien

Editeur

J'ai lu

Genre

Troubles féminins

En finir naturellement avec les effets de l'endométriose

Loïc Ternisien

Paru le 10/09/2025

192 pages

J'ai lu

9,50 €

ActuaLitté
9782290417362
