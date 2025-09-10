En finir naturellement avec les effets de l'endométriose

Ce guide, riche de nombreux conseils pratiques, vous offre des solutions naturelles pour lutter contre les effets de l'endométriose grâce à la naturopathie. Découvrez dans ce livre : - les mécanismes et les causes probables de l'endométriose, des dérèglements hormonaux et des douleurs ; - des conseils pour équilibrer naturellement votre terrain grâce à une meilleure hygiène de vie et à une alimentation adaptée ; - les bienfaits de l'herboristerie, de l'aromathérapie, de l'homéopathie et des approches corporelles ; - des fiches remèdes express pour apaiser tous vos maux. Les informations essentielles et les méthodes pour en finir naturellement avec les douleurs associées à l'endométriose, en toute autonomie et en toute sécurité, sont détaillées dans cet ouvrage complet.