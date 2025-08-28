Inscription
Kiku

First, Haru Yamada, Emmanuel Plisson

ActuaLitté
L'écoute nous relie aux autres et au monde. Apprenez à libérer son pouvoir avec ce livre qui changera peut-être votre vie ! S'inspirant du concept japonais de " kiku ", qui signifie " écouter avec l'énergie de quatorze coeurs ", Haru Yamada partage sa méthode transformationnelle pour devenir de meilleurs auditeurs et auditrices dans notre vie quotidienne. Car le kiku est un type particulier d'écoute, qui va au-delà du superficiel. C'est une écoute profonde qui nous rapproche les uns des autres. Cet ouvrage propose une véritable feuille de route pour apprendre à écouter avec sens et intention dans nos interactions, que cela soit au travail, en famille, avec nos proches... Vous pourrez alors acquérir une compréhension plus profonde du monde. Vous saurez mieux lire les situations, car vous saurez mieux " lire entre les lignes " chez les personnes qui vous entourent.

Par First, Haru Yamada, Emmanuel Plisson
Chez First

First, Haru Yamada, Emmanuel Plisson

First

Communication interpersonnelle

Kiku

First, Haru Yamada trad. Emmanuel Plisson

Paru le 28/08/2025

320 pages

First

19,95 €

ActuaLitté
9782412102961
