Cette vie... et au-delà

Expérience de mort imminente (EMI), Expérience de fin de vie (EFV), Vécu subjectif de contact avec un défunt (VSCD... certains phénomènes humains semblent contredire l'affirmation quasi unanime de la communauté scientifique selon laquelle la conscience ne serait qu'une simple production de notre cerveau. Nourri des traditions spirituelles (bouddhistes, hindouiste), dont le discours sur la nature de la conscience fait écho aux enseignements de la physique quantique, Christophe Fauré est l'un de ces médecins qui s'interrogent. En unité de soins palliatifs, il a constaté le réconfort et l'apaisement que ces expériences avaient apporté aux nombreuses personnes les ayant vécues. Il a alors entrepris d'étudier tous les travaux scientifiques sur la question. Cet ouvrage, fruit de ses investigations, enquête aussi troublante que passionnante, apporte des réponses à des interrogations universelles : Qu'y a-t-il après un décès ? Notre conscience perdure-t-elle après la mort physique ? Quelle est la nature de notre conscience ? Un livre qui met à mal notre rationalité, mais dont les témoignages peuvent apporter réconfort et apaisement. Psychologies magazine. Un essai passionnant. Le Figaro littéraire.