Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cette vie... et au-delà

Christophe Fauré

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Expérience de mort imminente (EMI), Expérience de fin de vie (EFV), Vécu subjectif de contact avec un défunt (VSCD... certains phénomènes humains semblent contredire l'affirmation quasi unanime de la communauté scientifique selon laquelle la conscience ne serait qu'une simple production de notre cerveau. Nourri des traditions spirituelles (bouddhistes, hindouiste), dont le discours sur la nature de la conscience fait écho aux enseignements de la physique quantique, Christophe Fauré est l'un de ces médecins qui s'interrogent. En unité de soins palliatifs, il a constaté le réconfort et l'apaisement que ces expériences avaient apporté aux nombreuses personnes les ayant vécues. Il a alors entrepris d'étudier tous les travaux scientifiques sur la question. Cet ouvrage, fruit de ses investigations, enquête aussi troublante que passionnante, apporte des réponses à des interrogations universelles : Qu'y a-t-il après un décès ? Notre conscience perdure-t-elle après la mort physique ? Quelle est la nature de notre conscience ? Un livre qui met à mal notre rationalité, mais dont les témoignages peuvent apporter réconfort et apaisement. Psychologies magazine. Un essai passionnant. Le Figaro littéraire.

Par Christophe Fauré
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Christophe Fauré

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Au-delà

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cette vie... et au-delà par Christophe Fauré

Commenter ce livre

 

Cette vie... et au-delà

Christophe Fauré

Paru le 10/09/2025

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253247746
9782253247746
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.