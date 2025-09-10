L'Impasse des rêves

"Nous nous sommes connus grâce à une erreur d'enveloppes, un éditeur ayant renvoyé à chacun le manuscrit de l'autre. Dès les premières pages, c'est le coup de foudre. Et notre rencontre dans la réalité ne fera qu'amplifier l'attirance. Sauf qu'Anaïs est mariée, deux enfants. Et que son roman renferme les clés du crime que, peut-être, elle commettra l'automne suivant". Quand on a vingt ans et des poussières, comment concilier l'amour fou et les conséquences d'un meurtre ? Entre réalité trompeuse et fiction révélatrice, Didier van Cauwelaert interroge le pouvoir de la littérature sur nos destins, nous offrant son roman le plus intime. La formidable histoire d'une passion sans issue qui conduit à une renaissance.