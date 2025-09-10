Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'Impasse des rêves

Didier Van Cauwelaert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Nous nous sommes connus grâce à une erreur d'enveloppes, un éditeur ayant renvoyé à chacun le manuscrit de l'autre. Dès les premières pages, c'est le coup de foudre. Et notre rencontre dans la réalité ne fera qu'amplifier l'attirance. Sauf qu'Anaïs est mariée, deux enfants. Et que son roman renferme les clés du crime que, peut-être, elle commettra l'automne suivant". Quand on a vingt ans et des poussières, comment concilier l'amour fou et les conséquences d'un meurtre ? Entre réalité trompeuse et fiction révélatrice, Didier van Cauwelaert interroge le pouvoir de la littérature sur nos destins, nous offrant son roman le plus intime. La formidable histoire d'une passion sans issue qui conduit à une renaissance.

Par Didier Van Cauwelaert
Chez Albin Michel

|

Auteur

Didier Van Cauwelaert

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Impasse des rêves par Didier Van Cauwelaert

Commenter ce livre

 

L'Impasse des rêves

Didier Van Cauwelaert

Paru le 10/09/2025

240 pages

Albin Michel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226497215
9782226497215
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.