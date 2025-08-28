Inscription
Viva la Vulva

Vic Oh

Un hommage à la vulve, symbole tabou et sacré Et si le plus grand secret de notre puissance se cachait là où l'histoire l'a effacé ? Là, juste entre nos jambes : la Vulva Pourquoi ce symbole autrefois vénéré a-t-il été relégué dans l'ombre ? Ce livre est un manifeste, un voyage dans l'histoire des artistes féministes, une plongée dans l'intime et le poétique de l'expérience féminine à travers un symbole aussi tabou que sacré : la vulve, le sexe féminin. Cet ouvrage porte à la fois l'empreinte du passé, le souffle de la révolte, et le devenir de lignées de femmes, animées par leur farouche désir de liberté. A travers son histoire personnelle, ses créations puissantes de Vulves, sa poésie illustrée, l'auteure franco péruvienne Vic Oh explore les 4 archétypes du féminin (comme les 4 phases du cycle) : la Chaste, la Matriarche, l'Enchanteresse, la Sorcière. Au fil des pages, le passé vient tisser le présent, la révolte se teinte de douceur, et l'intime résonne avec le collectif. Cet ouvrage est un hymne au féminin, il brise les tabous, célèbre l'art, une sexualité libérée, un retour au sacré, à la magie, à la femme sauvage... et son appartenance à la Nature. Alors, la Vulve, emblème d'un féminin libéré, sacré, sauvage, redonne la parole à toutes les femmes.

Par Vic Oh
Chez Good mood dealer by Exergue

Auteur

Vic Oh

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

sociologie du genre

Viva la Vulva

Vic Oh

Paru le 28/08/2025

216 pages

Good mood dealer by Exergue

21,00 €

ActuaLitté
9782385781309
© Notice établie par ORB
