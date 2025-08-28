Viva la Vulva

Un hommage à la vulve, symbole tabou et sacré Et si le plus grand secret de notre puissance se cachait là où l'histoire l'a effacé ? Là, juste entre nos jambes : la Vulva Pourquoi ce symbole autrefois vénéré a-t-il été relégué dans l'ombre ? Ce livre est un manifeste, un voyage dans l'histoire des artistes féministes, une plongée dans l'intime et le poétique de l'expérience féminine à travers un symbole aussi tabou que sacré : la vulve, le sexe féminin. Cet ouvrage porte à la fois l'empreinte du passé, le souffle de la révolte, et le devenir de lignées de femmes, animées par leur farouche désir de liberté. A travers son histoire personnelle, ses créations puissantes de Vulves, sa poésie illustrée, l'auteure franco péruvienne Vic Oh explore les 4 archétypes du féminin (comme les 4 phases du cycle) : la Chaste, la Matriarche, l'Enchanteresse, la Sorcière. Au fil des pages, le passé vient tisser le présent, la révolte se teinte de douceur, et l'intime résonne avec le collectif. Cet ouvrage est un hymne au féminin, il brise les tabous, célèbre l'art, une sexualité libérée, un retour au sacré, à la magie, à la femme sauvage... et son appartenance à la Nature. Alors, la Vulve, emblème d'un féminin libéré, sacré, sauvage, redonne la parole à toutes les femmes.