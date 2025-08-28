Immortalité et Châtiment Tome 5

Avec Immortalité et Châtiment, Kentarô Satô revisite l'apocalypse zombie comme peu savent le faire. De manière aussi froide que clinique, il décrit la descente aux enfers d'une humanité qui semble déjà avoir perdu son âme, dans un monde où vivre est synonyme de punition... Des hordes de zombies sillonnent les rues, si bien que même les Forces d'autodéfense sont incapable de les contenir. Kazahari, le yakuza qui a sauvé le groupe de Fumito, expose à ses nouveaux camarades son plan pour s'enfuir de l'hôtel et rejoindre un endroit sûr dont lui seul connaît l'emplacement exact. Mais celui-ci semble impliquer le sacrifice de tous les autres résidents de l'hôtel...