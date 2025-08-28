Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Immortalité et Châtiment Tome 5

Kentarô Satô, Olivier Malosse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Immortalité et Châtiment, Kentarô Satô revisite l'apocalypse zombie comme peu savent le faire. De manière aussi froide que clinique, il décrit la descente aux enfers d'une humanité qui semble déjà avoir perdu son âme, dans un monde où vivre est synonyme de punition... Des hordes de zombies sillonnent les rues, si bien que même les Forces d'autodéfense sont incapable de les contenir. Kazahari, le yakuza qui a sauvé le groupe de Fumito, expose à ses nouveaux camarades son plan pour s'enfuir de l'hôtel et rejoindre un endroit sûr dont lui seul connaît l'emplacement exact. Mais celui-ci semble impliquer le sacrifice de tous les autres résidents de l'hôtel...

Par Kentarô Satô, Olivier Malosse
Chez Akata

|

Auteur

Kentarô Satô, Olivier Malosse

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Immortalité et Châtiment Tome 5 par Kentarô Satô, Olivier Malosse

Commenter ce livre

 

Immortalité et Châtiment Tome 5

Kentarô Satô trad. Olivier Malosse

Paru le 28/08/2025

184 pages

Akata

8,05 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385690106
9782385690106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.