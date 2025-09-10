La star de cet album ? Une petite boule de poils qui prend en main son destin, rien de moins. On dit de Polpette que c'est le chat le plus minuscule du monde. On dit aussi qu'elle ressemble à une mandarine velue. On dit bien des choses, dans le salon de coiffure de Madame Pamela. C'est là que Polpette a élu domicile, entre les bigoudis et les bouteilles de laque : l'odeur de la laque, elle en est zinzin ! Tout le monde adore Polpette car depuis son arrivée, plus aucun malheur ne se produit au paisible village de Portus Apua. Mais un jour, Polpette prend la poudre d'escampette et part à la rencontre de son destin. Qui pourrait prévoir qu'une si petite boule de poils détient en fait un si grand pouvoir et... de si grandes responsabilités ?