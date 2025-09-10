Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Polpette

Sébastien Mourrain, Stéphane Nicolet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La star de cet album ? Une petite boule de poils qui prend en main son destin, rien de moins. On dit de Polpette que c'est le chat le plus minuscule du monde. On dit aussi qu'elle ressemble à une mandarine velue. On dit bien des choses, dans le salon de coiffure de Madame Pamela. C'est là que Polpette a élu domicile, entre les bigoudis et les bouteilles de laque : l'odeur de la laque, elle en est zinzin ! Tout le monde adore Polpette car depuis son arrivée, plus aucun malheur ne se produit au paisible village de Portus Apua. Mais un jour, Polpette prend la poudre d'escampette et part à la rencontre de son destin. Qui pourrait prévoir qu'une si petite boule de poils détient en fait un si grand pouvoir et... de si grandes responsabilités ?

Par Sébastien Mourrain, Stéphane Nicolet
Chez Casterman

|

Auteur

Sébastien Mourrain, Stéphane Nicolet

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Polpette par Sébastien Mourrain, Stéphane Nicolet

Commenter ce livre

 

Polpette

Sébastien Mourrain, Stéphane Nicolet

Paru le 17/09/2025

64 pages

Casterman

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203290808
9782203290808
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.