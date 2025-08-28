Les traits de l'invention

Le livre s'intéresse principalement à la question de la mise en image de l'invention en Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles. Il s'appuie pour cela sur une large sélection d'illustrations, à la fois des dessins et des gravures, issues de deux corpus particuliers que sont ceux des brevets d'invention (patents) et de la Society of Arts de Londres. Souvent laissés à la marge des études sur l'invention, ces documents sont pourtant des sources essentielles du savoir technique et nécessitent d'être étudiés plus en détail. En abordant cette question à travers trois axes principaux que sont l'étude du contexte social de production de ces images, leurs caractéristiques esthétiques et leur dimension politique, l'auteur participe à la fois à l'essor de l'histoire visuelle des techniques, mais également au renouvellement historiographique autour de la notion de "révolution industrielle" . L'ouvrage constitue un appel à la prise en compte de la dimension matérielle des archives de l'invention, une dimension trop souvent négligée et qui participe pourtant à restituer l'ensemble des aspects de l'histoire de l'invention.