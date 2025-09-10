Bye bye l'angoisse !

Un livre d'utilité publique sur la santé mentale adressé aux ados, par la spécialiste Marie Rose Moro. La santé mentale des ados va mal, et le confinement de la période du Covid n'a rien arrangé. Marie Rose Moro, directrice de la Maison de Solenn à Paris (psychopathologie de l'adolescence), a conçu ce guide qui recense les principaux troubles psychologiques rencontrés à l'adolescence, en expliquant leurs symptômes et les solutions vers la guérison. Des crises d'angoisse récurrentes aux troubles du comportements alimentaires, en passant par la scarification, la dépression, le conflit permanent avec les parents, la perte du sens de la vie, l'hypersensibilité ou l'addiction aux écrans, cet ouvrage est accessible aux pré-ados et ados concernés, mais aussi à leur entourage, familles ou amis démunis. Durant cette période de bouleversements qu'est l'adolescence, il est important de faire la part des choses entre des états perturbés passagers et les manifestations d'une pathologie mentale. Pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà agir pour aller mieux.