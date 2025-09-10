Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Bye bye l'angoisse !

Anne-Hélène Dubray, Marie-Rose Moro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre d'utilité publique sur la santé mentale adressé aux ados, par la spécialiste Marie Rose Moro. La santé mentale des ados va mal, et le confinement de la période du Covid n'a rien arrangé. Marie Rose Moro, directrice de la Maison de Solenn à Paris (psychopathologie de l'adolescence), a conçu ce guide qui recense les principaux troubles psychologiques rencontrés à l'adolescence, en expliquant leurs symptômes et les solutions vers la guérison. Des crises d'angoisse récurrentes aux troubles du comportements alimentaires, en passant par la scarification, la dépression, le conflit permanent avec les parents, la perte du sens de la vie, l'hypersensibilité ou l'addiction aux écrans, cet ouvrage est accessible aux pré-ados et ados concernés, mais aussi à leur entourage, familles ou amis démunis. Durant cette période de bouleversements qu'est l'adolescence, il est important de faire la part des choses entre des états perturbés passagers et les manifestations d'une pathologie mentale. Pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà agir pour aller mieux.

Par Anne-Hélène Dubray, Marie-Rose Moro
Chez Casterman

|

Auteur

Anne-Hélène Dubray, Marie-Rose Moro

Editeur

Casterman

Genre

Santé, psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bye bye l'angoisse ! par Anne-Hélène Dubray, Marie-Rose Moro

Commenter ce livre

 

Bye bye l'angoisse !

Anne-Hélène Dubray, Marie-Rose Moro

Paru le 10/09/2025

64 pages

Casterman

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203285972
9782203285972
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.