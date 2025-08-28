Auprès de la source

Chaque poème évoque la source qui intervient dans notre vie. Elle nous abreuve, nous éclaire, nous fait progresser, nous fait (re)naître. Elle relie le jour à la nuit, elle unit la terre au ciel. Le lecteur est libre d'interpréter ce que "source" signifie pour lui. Elle peut en effet venir de l'extérieur ou de l'intérieur de soi. Ce recueil offre une exploration poétique de la source comme métaphore universelle de l'inspiration et de la transformation. La diversité des interprétations possibles touche à la fois l'intime et l'universel.