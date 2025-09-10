Inscription
#Essais

L'odeur de l'ennemi

Alain Corbin, Juliette Courmont

ActuaLitté
Dès la première année de la Grande Guerre, l'idée se répand chez les Français qu'une odeur nauséabonde accompagne l'ennemi. Présente dans le sillage des troupes, elle imprégnerait les lieux occupés par les Allemands et, pour certains, elle infesterait même leurs cadavres. Aberrante au premier abord, la dénonciation olfactive de l'ennemi est trop présente pour être mise sur le compte de l'égarement de quelques-uns. On mesure à la lecture d'écrits intimes, de correspondances et de la presse que la puanteur allemande n'est pas un objet de propagande, mais un préjugé ancré auquel le monde scientifique apporte sa caution. En effet, s'appuyant sur des enquêtes et des comparaisons de prélèvements, le Docteur Edgar Bérillon interprète le mystère de la mauvaise odeur allemande comme le résultat d'une absence de contrôle des affects entraînant une sudation surabondante. Il s'agit, selon ce médecin reconnu, d'un caractère de race qui trahit l'essence animale de l'adversaire. Une "racialisation" du conflit se met en place dont la rhétorique va prospérer pendant tout le XXe siècle. Ce livre original apporte ainsi une contribution importante à une anthropologie historique de l'altérité, voire de la haine.

Par Alain Corbin, Juliette Courmont
Chez Armand Colin

|

Auteur

Alain Corbin, Juliette Courmont

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie

L'odeur de l'ennemi

Juliette Courmont

Paru le 10/09/2025

192 pages

Armand Colin

19,90 €

ActuaLitté
9782200642051
© Notice établie par ORB
